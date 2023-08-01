В Краматорске установили мобильные укрытия: фото

В Донецкой области вводят в эксплуатацию мобильные укрытия для населения.
В Краматорске Донецкой области до конца недели установят еще три мобильных укрытия для населения. В настоящее время в городе уже установлено 18 мобильных защитных сооружений, которые могут принять от 20 до 100 человек.
Об этом сообщил Краматорский городской совет.
Так, на железнодорожном и автобусном вокзалах есть три укрытия, рассчитанные на 100+ человек; на остановках общественного транспорта – 15 укрытий, рассчитанных на 20+ человек.
В горсовете отметили, что укрытия, введенные в эксплуатацию, имеют специальную маркировку, как на фото.
Власти призывают горожан в случае воздушной тревоги немедленно идти в укрытия.
Напомним, в МОН рассказали о подготовке к учебному году – сколько заведений имеют укрытие.
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