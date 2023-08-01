В Донецкой области вводят в эксплуатацию мобильные укрытия для населения.

В Краматорске Донецкой области до конца недели установят еще три мобильных укрытия для населения. В настоящее время в городе уже установлено 18 мобильных защитных сооружений, которые могут принять от 20 до 100 человек.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Так, на железнодорожном и автобусном вокзалах есть три укрытия, рассчитанные на 100+ человек; на остановках общественного транспорта – 15 укрытий, рассчитанных на 20+ человек.

В горсовете отметили, что укрытия, введенные в эксплуатацию, имеют специальную маркировку, как на фото.

В Краматорске установили мобильные укрытия. Фото: городской совет.

В Краматорске установили мобильные укрытия. Фото: городской совет.

Власти призывают горожан в случае воздушной тревоги немедленно идти в укрытия.

Напомним, в МОН рассказали о подготовке к учебному году – сколько заведений имеют укрытие.

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