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Как правильно бриться женщинам: советы дерматолога

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Как правильно бриться женщинам: советы дерматолога

Как правильно бриться

Чтобы без раздражений и порезов — как правильно бриться девушкам и женщинам

Некоторые женщины, чтобы избавиться от волос на теле используют бритву. Метод давний, дешевый и быстрый, однако часто имеет неприятные последствия в виде  раздражения кожи и даже порезов. Скорее всего это из-за того, что вы не знаете техники бритья, не правильно бреетесь.

Дерматолог Люси Чен рассказала как бриться, чтобы не было плохих последствий.

Неправильное бритье, по ее мнению, вызывает раздражение и неровность кожи. Раздражение – это покраснение и маленькие сыпи на коже, возникающие после бритья. А неровности возникают из-за вросших волос – недавно сбритые свернувшиеся вниз волоски снова врастают в кожу.

Самые распространенные ошибки при бритье

  • Неиспользование специального крема или пенки.
  • Использование тупой бритвы.
  • Бритье против роста волос.

Раздражение может вызывать даже слишком частое бритье и излишнее усердие.

Как правильно бриться

  • Смочите участок теплой водой, чтобы смягчить кожу и облегчить удаление волос и нанести крем или гель для бритья.
  • Выберите острую бритву, тупое лезвие увеличивает ваши шансы получить порезы.
  • Двигайтесь в направлении роста волос, а не против них. Используйте короткие движения, которые позволяют бриться точно и эффективно. Длинные движения заставляют дергать кожу и сбривают слишком много волос, которые забивают лезвие. Что опять-таки приводит к раздражению и неровностям.
  • Не брейте тот же участок больше одного раза. Люди часто проходят по одному и тому же участку несколько раз, особенно во время бритья линии бикини из-за толщины волос. Но многократное бритье одного и того же участка часто вызывает раздражение.
  • После каждого проведения бритвой по коже, промывайте бритву, чтобы лезвие не забилось.
  • После бритья промойте кожу прохладной водой и осторожно протрите ее досуха.
  • Нанесите увлажняющий крем на бритый участок, чтобы снизить вероятность раздражения.
  • После 5-7 использований бритву нужно утилизировать, потому что она станет тупой.

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Дата публикации
Просмотры
249
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