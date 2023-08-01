Как правильно бриться женщинам: советы дерматолога

Чтобы без раздражений и порезов — как правильно бриться девушкам и женщинам

Некоторые женщины, чтобы избавиться от волос на теле используют бритву. Метод давний, дешевый и быстрый, однако часто имеет неприятные последствия в виде раздражения кожи и даже порезов. Скорее всего это из-за того, что вы не знаете техники бритья, не правильно бреетесь.

Дерматолог Люси Чен рассказала как бриться, чтобы не было плохих последствий.

Неправильное бритье, по ее мнению, вызывает раздражение и неровность кожи. Раздражение – это покраснение и маленькие сыпи на коже, возникающие после бритья. А неровности возникают из-за вросших волос – недавно сбритые свернувшиеся вниз волоски снова врастают в кожу.

Самые распространенные ошибки при бритье

Неиспользование специального крема или пенки.

Использование тупой бритвы.

Бритье против роста волос.

Раздражение может вызывать даже слишком частое бритье и излишнее усердие.

Как правильно бриться

Смочите участок теплой водой, чтобы смягчить кожу и облегчить удаление волос и нанести крем или гель для бритья.

Выберите острую бритву, тупое лезвие увеличивает ваши шансы получить порезы.

Двигайтесь в направлении роста волос, а не против них. Используйте короткие движения, которые позволяют бриться точно и эффективно. Длинные движения заставляют дергать кожу и сбривают слишком много волос, которые забивают лезвие. Что опять-таки приводит к раздражению и неровностям.

Не брейте тот же участок больше одного раза. Люди часто проходят по одному и тому же участку несколько раз, особенно во время бритья линии бикини из-за толщины волос. Но многократное бритье одного и того же участка часто вызывает раздражение.

После каждого проведения бритвой по коже, промывайте бритву, чтобы лезвие не забилось.

После бритья промойте кожу прохладной водой и осторожно протрите ее досуха.

Нанесите увлажняющий крем на бритый участок, чтобы снизить вероятность раздражения.

После 5-7 использований бритву нужно утилизировать, потому что она станет тупой.

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