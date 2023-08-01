Июль 2023 стал самым жарким месяцем на Земле за 120 000 лет — ученые

Огромные регионы в Северной Америке, Европе и Азии борются с ужасающими температурами.
Ученые установили, что июль 2023 стал самым жарким месяцем на Планете за последние примерно 120 000 лет.
Об этом сообщает Travel Tomorrow.
Отмечается, что огромные регионы в Северной Америке, Европе и Азии сражаются с ужасающими температурами, а мировой океан нагревается до беспрецедентных уровней.
Два глобальных климатических органа, Служба изменений климата Коперник (C3S) Европейского Союза и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявили, что чрезвычайная жара в этом месяце бьет рекорды.
"Повышение температуры в июле произошло после других тревожных климатических явлений в начале года. Июнь был объявлен самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а 6 июля стал самым жарким днем, который когда-либо регистрировался. Средняя глобальная температура вокруг поверхности Земли временно превысила ключевой предел ,5˚C ", — говорится в сообщении.
"За первые 23 дня средняя температура воздуха подскочила до 16,95 градусов Цельсия, значительно превысив предыдущий рекорд в 16,63˚C, установленный в июле 2019 года. Согласно отчету, это незначительное колебание; скорее это монументальное изменение, которое согласовывается с глобальным консенсусом о том, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, доводят нашу планету до пределов", – сказала Расселла Воса, директор группы анализа климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
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