Як правильно голитися жінкам: поради дерматологині

Щоб без подразнень та порізів - як правильно голитися дівчатам та жінкам

Деякі жінки, щоб позбутися волосся на тілі використовують бритву.Метод давній, дешевий та швидкий, проте часто має неприємні наслідки як то подразнення шкіри та навіть порізи.

Скоріш за все це через те, що ви не знаєте техніки гоління, не правильно голитесь.

Дерматологиня Люсі Чен розповіла як голитися, щоб не було поганих наслідків.

Неправильне гоління, на її думку, спричиняє подразнення та нерівності шкіри. Подразнення – це почервоніння та маленькі висипи на шкірі, що виникають після гоління. А нерівності виникають через вросле волосся – нещодавно зголені волоски, що скрутилися вниз і знову вросли у шкіру.

Найпоширеніші помилки при голінні

Невикористання спеціального крему чи пінки.

Використання тупої бритви.

Гоління проти росту волосся.

Подразнення може викликати навіть надто часте гоління та зайва старанність.

Як правильно голитися

Змочіть ділянку теплою водою, щоб пом’якшити шкіру та полегшити видалення волосся і нанесіть крем або гель для гоління.

Виберіть гостру бритву, тупе лезо збільшує ваші шанси отримати порізи.

Рухайтеся в напрямку росту волосся, а не проти нього. Використовуйте короткі рухи, які дозволять голитися точно та ефективно. Довгі рухи змушують смикати шкіру та збривають забагато волосся, яке забиває лезо. Що знову таки приводить до подразнень та нерівностей.

Не голіть ту саму ділянку більше одного разу. Люди часто проходять по одній і тій самій ділянці кілька разів, особливо під час гоління лінії бікіні через товщину волосся. Але багаторазове гоління тієї самої ділянки часто спричиняє подразнення.

Після кожного проведення бритвою по шкірі, промивайте бритву, щоб лезо не забилося.

Після гоління промийте шкіру прохолодною водою та обережно протріть її насухо.

Нанесіть зволожувальний крем на поголену ділянку, щоб зменшити ймовірність подразнення.

Після 5-7 використань бритву потрібно утилізувати., тому що вона стане тупою.

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