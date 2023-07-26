ВСУ взяли в плен российских десантников (видео)

Подразделение русских оккупанов базировалось в Старомайорском.
Украинские военные во время боевого задания в Донецкой области взяли в плен российских десантников.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "СтратКом".
Как стало известно, бойцы 3 отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго во время боевого задания в Донецкой области взяли в плен российских десантников из 247-го парашютно-десантного полка, подразделение которого базировалось в Старомайорском.
"При зачистке населенного пункта группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно — десантного полка РФ, среди которых обнаружили список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения", — рассказали в телеграмм-канале.
Напомним, что во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв.
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