ЗСУ взяли у полон російських десантників (відео)

Українські військові під час бойового завдання на Донеччині взяли у полон російських десантників.

Про це повідомили в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як стало відомо, бійці 3 окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго під час бойового завдання на Донеччині взяли у полон російських десантників з 247-го парашутно-десантного полку, підрозділ якого базувався в Старомайорському.

“Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно - десантного полку рф, серед яких виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу”, - розповіли в телеграм-каналі.

ЗСУ взяли у полон російських десантників

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку пролунав сильний вибух.

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