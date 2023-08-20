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В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Танк. / Фото: Associated Press

В частности, ликвидировано 79 захватчиков.

Украинские вооруженные силы продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач", – сообщил представитель ВСУ.

По его словам, российская армия за прошедшие сутки 16 раз атаковала украинские позиции. Оккупанты совершили 626 обстрелов и нанесли 15 авиаударов.

За сутки было ликвидировано 79 российских захватчиков, а 153 получили ранения. Кроме того, уничтожены 27 единиц военной техники врага. В частности, шесть танков, восемь артиллерийских систем и минометов, один РСЗО, один беспилотник.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт армии РФ.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 августа ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ потери россиян составляют 257 470 погибших.

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Дата публикации
Просмотры
2107
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