В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

В частности, ликвидировано 79 захватчиков.
Украинские вооруженные силы продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска РФ.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач", – сообщил представитель ВСУ.
По его словам, российская армия за прошедшие сутки 16 раз атаковала украинские позиции. Оккупанты совершили 626 обстрелов и нанесли 15 авиаударов.
За сутки было ликвидировано 79 российских захватчиков, а 153 получили ранения. Кроме того, уничтожены 27 единиц военной техники врага. В частности, шесть танков, восемь артиллерийских систем и минометов, один РСЗО, один беспилотник.
Кроме того, украинские защитники ликвидировали шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт армии РФ.
Как сообщалось, по состоянию на утро 20 августа ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ потери россиян составляют 257 470 погибших.
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