Кремль частково досягнув успіху у розформуванні ПВК "Вагнер" - ISW

Міноборони Росії продовжує формувати нові ПВК для негайної заміни "Вагнера" в Африці, зазначають у ISW.

У керівництві ПВК "Вагнер", ймовірно, стався розкол, що може свідчити, що зусилля Кремля та Міноборони РФ розформувати терористичну компанію частково приносять успіх.

Про це йдеться у звіті американського Інститу вивчення війни.

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"Командування групи "Вагнера" звинуватило двох високопоставлених представників "Вагнера" у зраді "Вагнера" для афілійованої з Міністерством оборони Росії приватної військової компанії ЧВК "Редут". Командир "Вагнера" Антон Єлізаров (відомий під позивним "Лотос") стверджував, що Андрій Трошев (відомий як "Сєдой") пішов з "Вагнера" з іншим командиром "Вагнера", якого пізніше ідентифікували як Вадим Васильович (позивний "Хрусталь"). Єлізаров стверджував, що Трошев ніколи не командував підрозділами "Вагнера" і не був членом Ради командувачів "Вагнера". Командир"Вагнера" на прізвисько Колдун стверджував, що "Хрусталь, який очолював штаб ПВК "Вагнера", зараз закликає бійців, щоб залучити їх до нової ПВК для операцій в Африці", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Кремль і Міноборони Росії, очевидно, використовують Трошева і "Хрусталя" для вербування бійців і командирів "Вагнера", обіцяючи нові місії в Африці, встановлюючи умови для обмеження контингенту Пригожина від продовження операцій в Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, за даними ISW, російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту.

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