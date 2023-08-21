Російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту - ISW

ЗСУ вели наступ та просунулися в районі Роботиного Запорізької області.
Американські аналітики стверджують, що російська армія стикнулася з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, а особливо на Запорізькому напрямку.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Окрым того, аналітики із посиланням на російського блогера повідомляють, що підрозділи ЗС РФ відчувають нестачу офіцерів через втрату живої сили і що рядові командують деякими російськими ротами, якими повинен керувати молодший офіцер.
Тим часом Збройні сили вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного. Про це свідчать свіжі геолокаційні світлини. Українське командування поки цього не коментує.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного. У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели контрнаступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (захід Донецько-східної Запорізької області)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти атакують на трьох напрямках.
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