Російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту - ISW

ЗСУ вели наступ та просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

Американські аналітики стверджують, що російська армія стикнулася з проблемами контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, а особливо на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Окрым того, аналітики із посиланням на російського блогера повідомляють, що підрозділи ЗС РФ відчувають нестачу офіцерів через втрату живої сили і що рядові командують деякими російськими ротами, якими повинен керувати молодший офіцер.

Тим часом Збройні сили вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного. Про це свідчать свіжі геолокаційні світлини. Українське командування поки цього не коментує.

" Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного. У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели контрнаступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (захід Донецько-східної Запорізької області)", - сказано у повідомленні.

Мапа бойових дій станом на 21 серпня 2023. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські о купанти атакують на трьох напрямках.

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