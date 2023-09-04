Пользователей социальной сети сравнили Шольца с пиратом.
Немецкий канцлер Олаф Шольц показал, как выглядит после падения во время пробежки.
Политик в понедельник, 4 сентября, на странице в Twitterопубликовал фото.
"Не терпится увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть", — подписал с юмор фото канцлер ФРГ.
На фотографии Шольц появился с повязкой на одном глазу. Пользователей социальной сети сравнили его с пиратом. Под сообщением канцлера пользователи желают политику скорейшего выздоровления и активно публикуют смешные мемы.
Напомним, в субботу, 2 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки. В результате инцидента он получил синяки на лице.
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