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Шольц показал, как выглядит после падения во время пробежки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
268
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Шольц показал, как выглядит после падения во время пробежки

Канцлеры Германии Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Пользователей социальной сети сравнили Шольца с пиратом.

Немецкий канцлер Олаф Шольц показал, как выглядит после падения во время пробежки.

Политик в понедельник, 4 сентября, на странице в Twitterопубликовал фото.

"Не терпится увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть", — подписал с юмор фото канцлер ФРГ.

На фотографии Шольц появился с повязкой на одном глазу. Пользователей социальной сети сравнили его с пиратом. Под сообщением канцлера пользователи желают политику скорейшего выздоровления и активно публикуют смешные мемы.

Немецкий канцлреа Олаф Шольц. ФОТО: Bundeskanzler Olaf Scholz / ©
Немецкий канцлреа Олаф Шольц. ФОТО: Bundeskanzler Olaf Scholz
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники / ©
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники / ©
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники / ©
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники / ©
Мемы с Олафом Шольцом. ФОТО: открытые источники

Напомним, в субботу, 2 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки. В результате инцидента он получил синяки на лице.

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Дата публикации
Просмотры
268
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