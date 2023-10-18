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Россиянам снова кажется: говорят, что сбили 28 "украинских" беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россиянам снова кажется: говорят, что сбили 28 "украинских" беспилотников

Россияне продолжают хвастаться фейковым уничтожением якобы "украинских" беспилотников / Фото: ТСН.ua

Ночь для россиян показалась беспокойной

В ночь на 18 октября 2023 года якобы «прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку» по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Очередными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 «украинских» беспилотных летательных аппаратов», — убеждают россияне.

Тем временем в Бахчисарайском районе слышны взрывы со стороны Севастополя. Об этом сообщают в соцсетях.

Возможно, работает «ПВО».

Добавим, что утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов.

Добавим, что утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

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Дата публикации
Просмотры
254
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