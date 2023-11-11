Зимова хандра: психологиня пояснила, як її подолати

З початку листопада, зі скороченням світлового дня та переходом на зимовий час, багато людей відзначають погіршення самопочуття, коливання настрою, зменшення активності й бажання щось робити.

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про зимову хандру розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

Загалом так звана «зимова хандра» – це нормальна адаптація нашого організму до зимового періоду, яка вимагає більшої турботи про себе: смачних тістечок, улюблених книг та фільмів, теплого шоколаду та м’якої ковдри. Однак тривале пригнічення може бути ознакою сезонної депресії, відомої як сезонний афективний розлад. Це тип депресії, що виникає в певний період року, зазвичай в осінньо-зимові місяці, коли сонячного світла менше. Вважається, що основною причиною є скорочення світлового дня, що порушує внутрішній годинник організму і призводить до відчуття пригніченості та млявості.

До поширених симптомів сезонної депресії належать низький рівень енергії, труднощі з концентрацією уваги, дратівливість, підвищений апетит, особливо до вуглеводів, і, як результат, збільшення ваги, недосипання, втрата інтересу навіть до улюблених видів активності, почуття безнадійності або непотрібності.

Також читайте Як правильно розривати стосунки з партнером: психологи розповіли про ідеальну стратегію

Важливо зазначити, що тоді як зимова хандра є характерною для багатьох людей, сезонна депресія – це розлад, який, охоплює близько 5% населення, й потребує кваліфікованої допомоги від клінічних психологів. Якщо ви постійно відчуваєте симптоми депресії в певний період року і ці симптоми негативно впливають на ваше повсякденне життя, важливо звернутися за допомогою до фахівця.

Турбота про себе з початку листопада починається із застосування різних технік самодопомоги.

1. Використовуйте кожен сонячний промінчик, щоб провести час на свіжому повітрі. Вплив яскравого світла в приміщеннях також може допомогти регулювати ваш настрій та поліпшити симптоми.

2. Спілкуйтеся з близькими людьми, взаємна підтримка та співпереживання є незамінними у цей час.

3. Вітамін D може бути корисним у цей період, тому порадьтеся з сімейним лікарем щодо доцільності його вживання.

Листопад також є чудовим місяцем і має такі ж самі права на існування, як і інші місяці року. Насолоджуйтеся жовто-червоним листям, медитативними звуками дощу, спокоєм природи, які закликають нас уповільнити темп та стишитись у цю пору року.

Нагадаємо, раніше спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Мішель Казачкін заявив, що в Україні чверть населення може страждати від розладів психічного здоров'я на тлі важкої війни і постійних обстрілів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.