Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу — СМИ

Отцу американской поп-певицы Бритни Спирс – Джейми – ампутировали ногу месяц назад.

Об этом из собственных источников стало известно TMZ. Как отмечается, отец исполнительницы попал в больницу из-за сильной инфекции, которая быстро распространялась на одной из ног. Врачи пытались ее сдержать. Медики сделали пять операций на ноге, однако они были неудачными, и пришлось прибегнуть к ампутации.

Бритни Спирс с отцом / Фото: Getty Images

Также издание сообщает, что состояние здоровья Джейми Спирса ухудшается и он плохо чувствует себя. Между тем, источники TMZ удивили, что Бритни сейчас более лояльно относится к отцу и менее категорически настроена против него. Более того, певица якобы говорила, что даже скучает по Джейми Спирсу.

Напомним, недавно в СМИ заговорили, что Бритни Спирс страдает от редкого психического заболевания. Группа защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" предположила, что у исполнительницы акатизия.

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