Ракетный удар по медучреждению в Херсоне: пострадали четверо врачей

Информация о раненых медиках до сих пор обновляется.

Российские оккупанты нанесли удар по учреждению здравоохранения в центре Херсона. Ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, информация о раненых медиках до сих пор обновляется. Исходя из последних данных, в результате попадания вражеского снаряда в учреждение здравоохранения в центре Херсона ранения получили четыре человека: двое врачей 1954 и 1959 года рождения, акушерка 1966 года рождения и работник одного из отделов 1956 года рождения.

"Всем раненым на месте оказана медицинская помощь. Полученные ими травмы легкие и не нуждаются в госпитализации", — отметил Роман Мрочко.

Напомним, что оккупационная армия России днем 4 декабря ударила по жилому кварталу Херсона двумя ракетами С-300.

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