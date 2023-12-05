Дэвид Бекхэм прокомментировал отношения своего 21-летнего сына-красавца с моделью

Спортсмен показал фото своего сына и его избранницы с модного мероприятия.

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на совместное фото своего среднего сына Ромео с возлюбленной, моделью Мией Риган.

Так, парочка 4 декабря посетила церемонию British Fashion Awards 2023 в Лондоне. Иностранные папарацци сняли влюбленных на красной дорожке. В кадре Ромео и Мия предстают в полностью черных изысканных образах. Многодетный звездный папа не удержался и запостил фото на своей странице в Instagram.

Сын Дэвида Бекхэма с избранницей

"Хорошо выглядите", - восхитил подписью Бекхэм.

Очевидно, экс-футболист одобряет выбор сына. Поэтому и полюбовался фотографией вместе с поклонниками.

Сын Дэвида Бекхэма с избранницей / Фото: Associated Press

В свою очередь, пользователи начали решать в комментариях, на кого больше похож 21-летний сын Бекхэма. Так, большинство видит его сильное сходство с мамой, Викторией Бекхэм.

Копия мамы!

Он твоя копия, но глаза мамины

Боже, он так похож на свою маму

Все ДНК Виктории передались ему

У Ромео загадочные глаза своей мамы! Хороши!

Сын Дэвида Бекхэма с избранницей / Фото: Associated Press

Напомним, недавно актер Алек Болдвин также показал фото своих четырех сыновей. Звезда полностью посвятил день своим мальчикам и сводил их в барбершоп.

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