Загибель 7-річного хлопчика в Черкасах: у поліції повідомили нові деталі

Причини травм у дитини визначать експертизи.

У Черкасах поліція розслідує причини травмувань і загибелі 7-річного хлопчика, якого у стані коми доправили до лікарні із двору його бабусі та дідуся. За інформацією начальника поліції Черкас Володимира Матющенко, явних слідів собачих укусів на тілі дитини не було.

Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету Черкаської міськради, передає "Про все".

Очільник місцевої поліції доповів, що вчора, 6 вересня, тіло померлого хлопчика передали на розтин. Експертизи мають визначити, чи є пошкодження на тілі дитини наслідками укусів собак чи вони були завдані за інших обставин.

"Питання на відповідь, чи можна було врятувати дитину, дасть нам експерт, який проводить експертизу та розтин. За аналізами стане відомо, чи є слюна собак у крові - якщо вони були задіяні у травмах тварини, це покажуть експертизи. На сьогодні відомо, що дитина в лікарню потрапила вже з пролежнями. Це означає, що вона лежала нерухомо близько 5 діб. Смерть дитини наступила від травми голови", - зазначив правоохоронець.

Він також підтвердив, що родина хлопчика дійсно мала конфлікти із сусідами.

Нагадаємо, що у Черкасах у лікарні помер 7-річний Андрійко, який два тижні перебував у комі після того, як його доправили до медзакладу із будинку бабусі. У дитини були численні травми, забої, відсутні частини вух, губи і статевого органа.

Новини України: у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який два тижні був у комі

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