В Кабулі таліби стріляниною розігнали десятки протестувальників

Близько 70 осіб зібралися перед посольством Пакистану в афганській столиці.

Бойовики руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, відкрили вогонь для розгону антипакистанської демонстрації в Кабулі.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Зазначається, що близько 70 осіб зібралися перед посольством Пакистану в афганській столиці, розмахуючи плакатами і вигукуючи антипакистанські гасла.

Стверджується, що таліби здійснили кілька пострілів у повітря, щоб розігнати десятки протестувальників, які засуджують втручання Пакистану в справи Афганістану.

Нагадаємо:

У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер. Також таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.

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