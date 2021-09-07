В Кабулі таліби стріляниною розігнали десятки протестувальників

Близько 70 осіб зібралися перед посольством Пакистану в афганській столиці.
Бойовики руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, відкрили вогонь для розгону антипакистанської демонстрації в Кабулі.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Зазначається, що близько 70 осіб зібралися перед посольством Пакистану в афганській столиці, розмахуючи плакатами і вигукуючи антипакистанські гасла.
Стверджується, що таліби здійснили кілька пострілів у повітря, щоб розігнати десятки протестувальників, які засуджують втручання Пакистану в справи Афганістану.
Нагадаємо:
- У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.
- Також таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.