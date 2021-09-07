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В Кабуле талибы стрельбой разогнали десятки протестующих

В Кабуле талибы стрельбой разогнали десятки протестующих

Associated Press

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице.

Боевики движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, открыли огонь для разгона антипакистанськои демонстрации в Кабуле.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги.

Утверждается, что талибы совершили несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих, которые осуждают вмешательство Пакистана в дела Афганистана.

Напомним:

  • В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.
  • Также талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисткам.

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