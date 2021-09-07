В Греции горит гора Афон: СМИ сообщают о лесном пожаре

Ветер способствует быстрому распространению огня.

В Греции на горе Афон вспыхнул пожар.

Как сообщает издание "Ekathimerini", огонь вспыхнул в лесной местности возле небольшого поселка, прилегающего к монастырю Святой Анны, где неподалеку живет монастырская община.

Отмечается, что на гору Афон для борьбы с пламенем было направлено около 40 пожарных и четыре пожарных самолета. Пожарные сообщили, что место возгорания является отдаленным и к нему трудно добраться, а ветер способствует быстрому распространению пожара.

Напомним, в конце июля — начале августа ряд стран Европы из-за аномальной жары страдали от лесных пожаров. Не исключение и Греция — там в некоторых регионах температура днем достигала отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

Новости мира: лесные пожары вплотную приблизились к Афинам, а во Франции обнаружили двух жертв огня

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку