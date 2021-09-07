У Греції горить гора Афон: ЗМІ повідомляють про лісову пожежу

Вітер сприяє швидкому поширенню вогню.

У Греції на горі Афон спалахнула лісова пожежа.

Як повідомляє видання "Ekathimerini", вогонь спалахнув у лісовій місцевості поблизу невеликого селища, що прилягає до монастиря Святої Анни, де неподалік живе монастирська громада.

Зазначається, що на гору Афон для приборкування полум'я було направлено близько 40 пожежників і чотири пожежні літаки. Пожежники повідомили, що місце загоряння є віддаленим і до нього важко дістатись, а вітер сприяє швидкому поширенню пожежі.

Нагадаємо, наприкінці липня - на початку серпня низка країн Європи через аномальну спеку потерпали від лісових пожеж. Не виняток і Греція - там у деяких регіонах температура вдень сягала позначки 45 градусів. І хоч лісові пожежі в Греції спалахують щороку, екологи кажуть, що через глобальне потепління ситуація ставатиме дедалі гіршою.

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