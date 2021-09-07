Перша українська digital-блогерка Астра Стар підтримала "Танці з зірками"

Інфлюенсерка відвідала презентацію нового сезону шоу.

На презентацію нового сезону "Танців з зірками", яка нещодавно відбулася в Києві, завітала перша в Україні digital-інфлюенсерка Астра Стар.

Віртуальній блогерці 18 років і вона живе в Києві та Берліні.

Астра Стар / пресслужба каналу "1+1"

Астра Стар займається самоосвітою, любить йогу та цікавиться яскравими світськими подіями, а її акаунт у Instagram набуває все більшої популярності.

Яскрава блогерка пройшлася червоним хідником, сфотографувалася на блискучій фотозоні та навіть встигла зробити світлину разом із новим суддею "Танців з зірками", українсько-американською зіркою, чемпіоном світу із латинських танців Максом Чмерковським.

Астра Стар та Макс Чмерковський / пресслужба каналу "1+1"

"Шоу "Танці з зірками" точно найяскравіше та найефектніше на українському телебачені. Побувала на best вечірці цієї осені - презентації нового сезону масштабного танцювального шоу "Танці з зірками". Я мала змогу познайомитись та запалити на диско-паркеті з найвідомішими блогерами, зірками українського шоу-бізнесу і неймовірно талановитими танцівниками. А ще скажу по секрету, черга до Макса Чмерчовського, щоб сфотографуватись, була кілометровою. Знаєте, хто він? Здається, він точно претендує на звання головного Краша на шоу", - прокоментувала Астра Стар.

Астра Стар / пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що віртуальний інфлюєнсер Астра Стар відображає всі яскраві емоції живої людини, які передані через 3D-технології.

Нагадаємо, проєкт "Танці з зірками" із успіхом стартував минулої неділі, він пройшов з часткою 18.2% за аудиторією 18-54 (50+), охопленням 4,1 мільйона глядачів за аудиторією 4+ (Україна). Телеканал 1+1 став лідером дня на українському телебаченні із часткою 12,3% та тижня із часткою 9,8%.

У проєкті "Танці з зірками" учасники будуть боротися за кубок переможця. Щотижня паркет покидатиме одна з пар, вирішуватиме це судді та глядачі за допомогою голосування. Минулої неділі проєкт не покинула жодна з пар.

На перший прямий ефір завітало багато зірок, серед яких Людмила Барбір та Руслан Сенічкін, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Ірина Поплавська, а також меценат Андрій Мацола. Адже спільно із телеканалом 1+1 та шоу "Танці з зірками" він розпочав спеціальний проєкт – "Танцюй серцем". Він допоможе талановитим танцівникам взяти участь у найпрестижнішому в світі фестивалі з бальних танців Blackpool Dance Festival. Деталі акції "Танцюй серцем" можна знайти в соцмережах та на сайті 1+1 за посиланням.

Також тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Квитки можна придбати також на генеральні прогони, почуватися суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пригадала 5 найяскравіших постановок першого випуску шоу "Танці з зірками". Фанати вже обрали своїх фаворитів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання