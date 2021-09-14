В Україні встановлять спеціальні відеокамери, які "ловитимуть" порушників карантину: подробиці

Камери, зокрема, фіксуватимуть дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.

В Україні незабаром з'являться відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму в місцях масового скупчення людей. Їх встановлять, зокрема, у торговельних центрах на рівні областей країни.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Liga.net.

Також, за його словами, у разі погіршення ситуації з коронавірусом, плануються візити до областей, до окремих закладів для пояснень або переконання в тому, що норми працюють ефективно. В областях, зокрема, проводитимуться виїзні засідання комісії ТЕБ і НС.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - анонсував Ігор Кузін.

Крім того, головний санлікар підтвердив, що недотримання маскового режиму в Україні під час пандемії є величезною проблемою. Особливо це стало помітно в період послаблення карантину.

"Тут будемо працювати з Нацполіцією, щоб забезпечити більш активний контроль за дотриманням маскового режиму... Забороняється перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, які закривають рот та ніс. Це основна норма. Працівник Нацполіції може виносити відповідну постанову лише у випадку, якщо не дотримується ця норма. Такий механізм є і повинен працювати в Україні, він працює в усьому світі", - додав Кузін.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

А тим часом Віталій Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдауну. Вакцинація – сьогодні головна умова для його уникнення.

Коронавірус в Україні: карантин повертається - Закарпаття переходить до "жовтої" зони

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