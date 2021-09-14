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У США подружжя померло від COVID-19 в один день

У США подружжя померло від COVID-19 в один день

pixabay.com

Пара прожила у шлюбі 22 роки.

Подружжя з американського міста Детройт померли від коронавірусу в різних лікарнях в один день.

Про це повідомляє сайт телеканалу Fox 2.

Пара прожила у шлюбі 22 роки, і за цей час у них народилися семеро дітей. 

У серпні родина збиралася на відпочинок до Флориди, щоб відсвяткувати річницю весілля. Напередодні поїздки чоловікові стало зле він і залишився вдома. 

За два дні жінка заразилася коронавірусною інфекцією та потрапила до лікарні у Флориді.  А чоловік з COVID-19 був доправлений до лікарні у Детройті.

Їх підключили до апарату штучної вентиляції легень.  Однак 7 вересня вони померли з різницею у декілька годин.

Нагадаємо, в Каліфорнії через невакцинованого вчителя коронавірусом інфікувалося 50% учнів класу.

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