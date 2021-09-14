В США супруги умерли от COVID-19 в один день

Пара прожила в браке 22 года.
Супруги из американского города Детройт умерли от коронавируса в разных больницах в один день.
Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.
Пара прожила в браке 22 года, и за это время у них родились семеро детей.
В августе семья собиралась на отдых во Флориду, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Накануне поездки мужчине стало плохо он и остался дома.
Через два дня женщина заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу во Флориде. А мужчина с COVID-19 был доставлен в больницу в Детройте.
Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 7 сентября они умерли с разницей в несколько часов.
Напомним, в Калифорнии из-за невакцинированного учителя коронавирусом инфицировалось 50% учащихся класса.