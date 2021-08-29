В США невакцинированный учитель вызвал вспышку COVID в школе

В США невакцинированный учитель вызвал вспышку COVID в школе

Он снимал маску во время урока.

В американской Калифорнии из-за невакцинированного учителя коронавирусом инфицировалось 50% учащихся класса.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Учитель снимал защитную маску в классе, когда читал вслух. Так, восемь из деясты детей, сидевших в первых двух рядах, заражались COVID-19. К слову, случай пришелся на время распространения "Дельты" в стране.

Отмечается, что от 23 мая до 12 июня 2021 было зафиксировано 26 подтвержденных случаев заражения среди учащихся начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей.

Медики выяснили, что вспышка в школе среди детей произошел после контакта с невакцинированным зараженным учителем.

Как сообщалось, среди полностью вакцинированных от коронавируса людей в США растут случаи заражения штаммом «Дельта». С мая по 25 июля в округе Лос-Анджелес, где зафиксировано распространение штамма "Дельта", около 25% людей, получивших прививки, заразились.

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