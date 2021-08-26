В Украину заходит новый европейский лоукостер: когда и куда начнет летать

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
Немецкий лоукостер Eurowings заходит в Украину. Так, уже с 1 сентября 2021 года он начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".
Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф - Киев - Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
Также стоит отметить, что на сайте Eurowings уже появилась информация о Киеве и рейсах из Германии в Украину. В частности, лоукостер сообщает о местах, которые стоит посетить в нашей стране, — исторические и архитектурные достопримечательности столицы (Софийский собор, Андреевскую церковь, Родину-мать), а также Чернобыль и дендропарк "Александрия".