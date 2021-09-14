"Баварія" познущалася над "Барселоною" на "Камп Ноу" в матчі Ліги чемпіонів

"Баварія" познущалася над "Барселоною" на "Камп Ноу" в матчі Ліги чемпіонів

"Синьо-гранатові" за 90 хвилин гри жодного разу не пробили у площину воріт німецького чемпіона.

"Барселона" програла мюнхенській "Баварії" в домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" завершилась з рахунком 0:3.

Каталонці провели відверто слабкий поєдинок. Перший м'яч вони пропустили на 33-й хвилині. Томас Мюллер пробив з-за меж карного майданчика, влучив у Еріка Гарсію, від якого м'яч залетів у ворота. Марк-Андре тер Штеген зреагувати на рикошет не зміг.

На 56-й хвилині Роберт Левандовськи забив другий м'я, зігравши на добиванні після того, як Джамаль Мусіала пробив у стійку воріт господарів.

У самому кінці поєдинку "Баварія" оформила розгром. Дубль зробив Левандовськи, який просто познущався над обороною "синьо-гранатових".

Господарі ж за 90 хвилин гри жодного разу так і не пробили у площину воріт Мануеля Ноєра, для якого поєдинок на "Камп Ноу" був прогулянкою.

В іншому матчі стартового туру групи E київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою".

з лісабонською "Бенфікою". Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

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