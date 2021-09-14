США евакуювали з Узбекистану пів тисячі афганських біженців

У серпні повідомлялося, що близько 1500 афганців незаконно перетнули кордон з Узбекистаном. Проте офіційний Ташкент утримується від заяв щодо кількості чи статусу біженців на його території, бо не хоче злити "Талібан".

Сполучені Штати оголосили у вівторок, що евакуювали майже 500 афганських біженців з Узбекистану.

Про це інформує Le Figaro.

494 афганських солдатів і мирних жителів забрали з аеропорту Термеза за допомогою уряду Узбекистану.

Представник МЗС Узбекистану Юсуп Кабулджанов підтвердив цю евакуацію, але не уточнював цифр. За його словами, всі афганські біженці покинули територію Узбекистану.

Член американського посольства розповідав у серпні, що близько 1500 афганців незаконно перетнули кордон з Узбекистаном після захоплення талібами міста Мазарі-Шаріф. Прагнучи зберегти нейтралітет з талібами, Узбекистан здебільшого утримувався від заяв щодо кількості чи статусу біженців на його території.

Таджикистан, який має понад 1300 кілометрів кордону з Афганістаном і відмовився від прямого діалогу з талібами, теж не надав інформації про кількість біженців на своїй території.

Нагадаємо:

Новини світу: з захопленого Афганістану евакуювалися ще двоє українців

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