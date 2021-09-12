Франція відмовилася визнавати новий уряд Афганістану: "Талібан" бреше

"Франція не матиме жодних відносин з нещодавно сформованим урядом", - заявив глава французького МЗС.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив "Талібан" у брехні та відмовився визнавати новий уряд Афганістану.

Відповідну заяву він озвучив в етері телеканалу France 5 TV, пише Reuters.

"Талібан" бреше, і Франція не матиме жодних відносин з нещодавно сформованим урядом", - висловився Ле Дріан увечері в суботу, 11 вересня, напередодні поїздки до Катару для обговорення майбутньої евакуації з Афганістану.

Очільник французького зовнішньополітичного відомства вказав на те, що таліби обіцяли дозволити іноземцям та афганцям вільно виїхати з Афганістану, а також запевняли в інклюзивності нового уряду, однак не дотрималися слова.

"Вони брешуть, - сказав глава МЗС. - Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які стосунки з ним. Ми хочемо дій з боку "Талібану". Їм знадобиться певний економічний простір і міжнародні відносини. Все залежить від них".

Франція вже евакуювала з Афганістану близько трьох тисяч людей. Водночас на території центральноазійської країни ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Талібану" "необхідно заслужити" легітимність і міжнародну підтримку.

Нагадаємо:

Радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду . Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає.

. Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає. Десятки обурених діями "Талібану" жінок вийшли на вулиці Кабула , скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді". Таліби били протестувальниць батогами і палицями.

, скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді". Таліби били протестувальниць батогами і палицями. Члени руху "Талібан" підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.

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