США эвакуировали из Узбекистана полтысячи афганских беженцев

В августе сообщалось, что около 1500 афганцев незаконно пересекли границу с Узбекистаном. Однако официальный Ташкент воздерживается от заявлений по поводу количества или статуса беженцев на его территории, потому что не хочет злить "Талибан".

Соединенные Штаты объявили во вторник, что эвакуировали почти 500 афганских беженцев из Узбекистана.

Об этом сообщает Le Figaro.

494 афганских солдат и мирных жителей забрали из аэропорта Термеза с помощью правительства Узбекистана.

Представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов подтвердил эту эвакуацию, но не уточнял цифр. По его словам, все афганские беженцы покинули территорию Узбекистана.

Член американского посольства рассказывал в августе, что около 1500 афганцев незаконно пересекли границу с Узбекистаном после захвата талибами города Мазари-Шариф. Стремясь сохранить нейтралитет с талибами, Узбекистан в основном воздерживался от заявлений по поводу количества или статуса беженцев на его территории.

Таджикистан, который имеет более 1300 километров границы с Афганистаном и отказался от прямого диалога с талибами, тоже не предоставил информации о количестве беженцев на своей территории.

Напомним

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