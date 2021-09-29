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Баварія - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Баварія - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

ТСН Проспорт

"Біло-сині" будуть протистояти одному з фаворитів турніру.

У середу, 29 вересня, київське "Динамо" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 зіграє проти чемпіона Німеччини "Баварії".

Гра відбудеться в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Початок поєдинку - о 22:00.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами і найкращими моментами.

  • В іншому матчі другого туру групи E в Лісабоні зіграють "Бенфіка" та "Барселона". Цей поєдинок також розпочнеться 29 вересня о 22:00.
  • У першому турі Ліги чемпіонів "Динамо" через VAR у Києві втратило перемогу над "Бенфікою", а "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону".
  • По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.
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