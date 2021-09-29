Бавария - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Бело-синие" будут противостоять одному из фаворитов турнира.

В среду, 29 сентября, киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 сыграет против чемпиона Германии "Баварии".

Игра состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало поединка - в 22:00.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

В другом матче второго тура группы E в Лиссабоне сыграют "Бенфика" и "Барселона". Этот поединок также начнется 29 сентября в 22:00.

В первом туре Лиги чемпионов "Динамо" из-за VAR в Киеве потеряло победу над "Бенфикой" , а "Бавария" на выезде разгромила "Барселону" .

, а "Бавария" на выезде . По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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