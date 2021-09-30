Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют достичь большего.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 сентября 2021 рассказывает, что Овны должны помнить об ответственности за свои действия, а Скорпионы смело могут выходить на новый уровень.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

За свои действия время расплачиваться. Помните о последствиях в отношениях. На работе задуматься над собственным развитием.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. В любви сбалансируйте чувства и разум. На работе найдите точку опоры.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте изменения. В отношениях стоит понять чего вы хотите. В движении по карьерной лестнице нужно что-то нормировать.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Поймите свои цели в недалеком будущем. В отношениях выберите одну цель для движения. Попробуйте двигаться вперед на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушения. В любви попробуйте им поддаться. На работе поймите, чего вы хотите на самом деле.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Смело двигайтесь к победам. В отношениях будьте жадными к новому. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что предлагает вам жизнь. В любви больше доверяйте партнеру. На работе не обходите возможностей.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Смело выходите на новый уровень. В любви действуйте активно. На работе собирайте плоды своего труда.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Движение вперед сейчас невозможен. В отношениях ожидайте изменения. На работе будут новые вызовы.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь к своей цели. В любви не делайте больно партнеру. На работе доработайте то, что так долго откладывали.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь. В любви вам могут сделать больно. Действуйте более активно на работе, но остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Умеренность"

НЕ переливайте из пустого в порожнее. В отношениях найдите золотую середину. Ищите гармонию в рабочих вопросах.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку