В Балаклее горело более 4 га сухостоя: полиция ищет поджигателя

Огонь удалось укротить.

Семь часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить масштабный пожар на в Харьковской области — в Балаклее.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 октября.

Накануне в городе занялись камыш и сухостой. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил 4,5 га территории. Пламя едва не дошло до жилых домов, электроподстанции и АЗС. Очевидцы говорят: оно было настолько сильным, что в некоторых многоэтажках оплавились балконы.

Черный дым был виден из окрестностей города — это напугало местных жителей. Ведь два года назад в Балаклее горели и взрывались военные склады. Тогда погибли трое военных саперов, а еще четверо — получили ранения. На этот раз, утверждают чрезвычайники, арсенала ничего не угрожало.

Новости Украины: полицейские ищут виновников масштабного поджога в Харьковской области

В общем пожар на лугах тушили пять подразделений. С огнем боролись не только спасатели, но и лесники и военные. Основная причина возгорания — поджог. Теперь полицейские ищут тех, кто мог это сделать.

Как сообщалось, в Харькове утром 3 октября произошел масштабный пожар. В результате чего сгорел частный столярный цех и несколько автомобилей. Происшествие случилось на улице Большая Панасовская. Там разгорелся огонь в местном частном столярном цехе. Буквально за несколько минут пламя охватило ангар, а также четыре автомобиля, припаркованные рядом с ним.

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