Балаклия снова в огне: пожар почти добралась до домов

Балаклия снова в огне: пожар почти добралась до домов

Огонь охватил более 4,5 га камыша и подобрался близко к домам.

В среду, 6 октября, в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар. Огонь быстро подбирался к жилым домам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Загорелся камыш вблизи жилых домов. Какая причина пожара — неосторожность или умышленный поджог, пока неизвестно.

"К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделения военной части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 г. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты", — говорится в сообщении.

В 14:20 спасатели локализировали огонь. По словам пожарных, угрозы распространения пламени пока нет.

Напомним, три года назад на территории складов воинской части в Балаклее Харьковской области в результате пожара погибли трое саперов. Пылало на артскладах и в 2017 году. Тогда пожар тушили несколько суток, в радиусе 10 километров эвакуировали около 20 тыс. человек. В результате взрывов погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Расследователь Bellingcat Христо Грозева предполагает, что за взрывами боеприпасов в Чехии, Болгарии и Украины может стоять одна и та же группа ГРУ.

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