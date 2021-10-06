В чем подозревают мэра Одессы: подробности от НАБУ

В чем подозревают мэра Одессы: подробности от НАБУ

Следствие установило причастность к схеме с земельными участками 16 человек, 10 из них называют членами преступной организации.

В среду, 6 октября, было объявлено о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще трем должностным лицам Одесского городского совета, которых обвиняют в создании преступной организации и завладения земельными участками. Общий размер ущерба оценен почти в 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, должностных лиц городского совета и мэра Одессы подозревают в том, что они в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной общины для ее дальнейшей передачи под застройку.

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"В течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Всего следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений. Действия четырех подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В прошлом году действующий мэр Одессы Геннадий Труханов набрал наибольшее количество голосов на выборах мэра.

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