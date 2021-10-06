У чому підозрюють мера Одеси: подробиці від НАБУ

У чому підозрюють мера Одеси: подробиці від НАБУ

Слідство встановило причетність до схеми із земельними ділянками 16 осіб, 10 із них називають членами злочинної організації.

У середу, 6 жовтня, було оголошено про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще трьом посадовим особам Одеської міської ради, яких звинувачують у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками. Загальний розмір завданої шкоди оцінено майже в 700 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, посадовців міської ради та мера Одеси підозрюють у тому, що вони у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади для її подальшої передачі під забудову.

Також читайте Труханов і Бойко приїхали до Харкова на прощання з Кернесом: фото

“Упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн”, - йдеться у повідомленні НАБУ.

Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів. Дії чотирьох підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, минулого року чинний міський голова Одеси Генадій Труханов набрав найбільшу кількість голосів на виборах мера.

Новини України: мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у злочинній діяльності

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання