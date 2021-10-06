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Меру Одеси оголосили підозру через оборудки із землею

Меру Одеси оголосили підозру через оборудки із землею

Меру Одеси оголосили підозру через оборудки із землею

Згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як пів мільярда гривень.

Мер Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.

Нагадаємо, це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.  

Новини України: мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у злочинній діяльності

Новини України: мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у злочинній діяльності
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