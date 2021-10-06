Меру Одеси оголосили підозру через оборудки із землею

Згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як пів мільярда гривень.
Мер Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.
Нагадаємо, це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.