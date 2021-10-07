Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 октября

За последние сутки количество больных выросло на более чем 15 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 7 октября зафиксировано 15 125 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 314 человек, 4 380 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 541 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 53 031 человека;
- методом ИФА — 9 964 человека;
- экспресс-тестами — 50 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 497 643 человека;
- выздоровели — 2 277 762 человека;
- летальных исходов — 57 840;
- проведения ПЦР-тестов — 13 111 389.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.
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