Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 октября

За последние сутки количество больных выросло на более чем 15 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 7 октября зафиксировано 15 125 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 314 человек, 4 380 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 541 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 53 031 человека;

методом ИФА — 9 964 человека;

экспресс-тестами — 50 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 497 643 человека;

выздоровели — 2 277 762 человека;

летальных исходов — 57 840;

проведения ПЦР-тестов — 13 111 389.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

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