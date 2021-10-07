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Обязательная вакцинация: Минздрав утвердил список профессий

Обязательная вакцинация: Минздрав утвердил список профессий

УНИАН

Работники, не вакцинируются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
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"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", — отметил министр охраны здоровья я Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Отмечается, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве напомнили, что работники образования и органов исполнительной власти могут привиться от COVID-19 организовано или индивидуально в удобном для них пункте или в центре вакцинации.

Кроме того, педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Напомним:

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