Обязательная вакцинация: Минздрав утвердил список профессий

Работники, не вакцинируются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", — отметил министр охраны здоровья я Украины Виктор Ляшко.

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Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Отмечается, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве напомнили, что работники образования и органов исполнительной власти могут привиться от COVID-19 организовано или индивидуально в удобном для них пункте или в центре вакцинации.

Кроме того, педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 7 октября зафиксировано 15 125 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 314 человек, 4 380 пациентов выздоровели.

. В течение суток от COVID-19 умерло человек, пациентов выздоровели. Уже проведено 13 302 370 прививок против коронавируса. За сутки 6 октября провакцинировано более 122 тысяч украинцев.

прививок против коронавируса. За сутки 6 октября более 122 тысяч украинцев. На сегодня двенадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы в "желтой" зоне.

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