Гарячий шоколад: простий рецепт

Що може бути краще холодним осіннім днем, ніж сидіти, загорнувшись в затишний плед, в кріслі і, поглядаючи за вікно, не поспішаючи потягувати що-небудь зігрівальне?
А тут якраз і в такій ситуації виявиться гарячий шоколад. Готується він швидко і водночас зігріває не тільки тіло, а й душу, розташовуючи до приємних спогадів і мрій.
Інгредієнти:
- 1 л молока
- 200 г шоколаду
- 20 г крохмалю
Приготування
Крохмаль розвести в 1 склянці молока.
Час, що залишився, молоко підігріти, опустити в нього поламаний на шматочки шоколад і тримати на середньому вогні, поки весь шоколад не розтопиться.
Потім тонкою цівкою за постійного помішування влити молоко з крохмалем і нагрівати до тих пір, поки маса не почне густіти.
На замітку
Смак напою буде залежати від того, який шоколад ви використовуєте — молочний або чорний.
Якщо ви готуєте гарячий шоколад на основі гіркого і хочете його злегка підсолодити, додайте трохи цукру і регулюйте солодкість відповідно до свого смаку.
За бажання ароматизують гарячий шоколад мускатним горіхом, корицею або ваніллю.
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