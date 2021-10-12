Гарячий шоколад: простий рецепт

Що може бути краще холодним осіннім днем, ніж сидіти, загорнувшись в затишний плед, в кріслі і, поглядаючи за вікно, не поспішаючи потягувати що-небудь зігрівальне?

А тут якраз і в такій ситуації виявиться гарячий шоколад. Готується він швидко і водночас зігріває не тільки тіло, а й душу, розташовуючи до приємних спогадів і мрій.

Інгредієнти:

1 л молока

200 г шоколаду

20 г крохмалю

Приготування

Крохмаль розвести в 1 склянці молока.

Час, що залишився, молоко підігріти, опустити в нього поламаний на шматочки шоколад і тримати на середньому вогні, поки весь шоколад не розтопиться.

Потім тонкою цівкою за постійного помішування влити молоко з крохмалем і нагрівати до тих пір, поки маса не почне густіти.

На замітку

Смак напою буде залежати від того, який шоколад ви використовуєте — молочний або чорний.

Якщо ви готуєте гарячий шоколад на основі гіркого і хочете його злегка підсолодити, додайте трохи цукру і регулюйте солодкість відповідно до свого смаку.

За бажання ароматизують гарячий шоколад мускатним горіхом, корицею або ваніллю.

Читайте також:

Вітамінна суміш на основі зеленого чаю: як засушити і зберігати ягоди і трави на зиму

Ароматизована олія для салатів: як приготувати оригінальну заправку

П'ять найкращих рецептів фрешів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання