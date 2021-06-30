П'ять найкращих рецептів фрешів

Фреші — це свіжі овочеві, фруктові і ягідні соки, що дарують нам заряд енергії і додають здоров'я. Повірте, склянка фрешу підбадьорить вас вранці нітрохи не гірше чашечки кави, але він до того ж додасть неабияку дозу вітамінів і мікроелементів.

Пити фреші слід одразу після приготування, поки під впливом зовнішніх факторів не розпалися більшість вітамінів. У літню спеку у склянку з фрешем додавайте лід.

Для приготування фрешу необхідні лише 3 речі: соковичавлювач, бажання і 5 хвилин вільного часу.

Спробувавши хоч раз фреш, ви назавжди забудете дорогу до відділу соків і прохолодних напоїв супермаркету, тому що зрозумієте, їхній смак і краса аж ніяк не натуральні. За красивим пакуванням і агресивною рекламою ховається незрозумілого походження рідина з купою барвників, ароматизаторів та консервантів.

Яблучний фреш

Інгредієнти:

5 яблук

1 лимон

2 чайні ложки тертого імбиру

Приготування

Вимиті яблука нарізати часточками, відтиснути з них сік, додати сік лимона і тертий імбир і перемішати.

Кавуново-смородиновий фреш

Інгредієнти:

4-5 зубчики кавуна

1 склянка чорної смородини

1-2 чайні ложки соку лимона

Приготування

Очищений від шкірочки і насіння кавун нарізати шматочками, вичавити сік, додати сік чорної смородини, сік лимона і подавати, прикрасивши гілочкою смородини.

Фреш "Помаранчеве сонце"

Інгредієнти:

5 морквин

2 грейпфрути

20 г імбиру

Приготування

Моркву, грейпфрути та імбир вимити, очистити, віджати з кожного інгредієнта сік і з'єднати.

Фреш "Ранкова свіжість"

Інгредієнти:

1 лайм

1 лимон

1 огірок

2 жмені шпинату

1 жменя базиліку

1 жменя м'яти

імбир.

Приготування

Вимиті і очищені складники помісити в соковичавлювач і вичавити сік. Ароматизувати цей фреш можна будь-якими прянощами.

Фреш "гарбуз"

Інгредієнти:

0,5 кг гарбуза

мед

Приготування

Гарбуз очистити від шкірки і насіння, нарізати м'якоть шматочками, вичавити сік, додати за смаком мед і перемішати.

Запропоновані варіанти — лише мала дещиця величезного розмаїття фрешів. Втім, ніж втрачати час на зависання в Мережі в пошуках рецептів, краще займіться творчістю і створіть свій авторський рецепт з урахуванням пори року, особливостей вашого організму і ваших смакових уподобань.

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