П'ять найкращих рецептів фрешів

Фреші — це свіжі овочеві, фруктові і ягідні соки, що дарують нам заряд енергії і додають здоров'я. Повірте, склянка фрешу підбадьорить вас вранці нітрохи не гірше чашечки кави, але він до того ж додасть неабияку дозу вітамінів і мікроелементів.
Пити фреші слід одразу після приготування, поки під впливом зовнішніх факторів не розпалися більшість вітамінів. У літню спеку у склянку з фрешем додавайте лід.
Для приготування фрешу необхідні лише 3 речі: соковичавлювач, бажання і 5 хвилин вільного часу.
Спробувавши хоч раз фреш, ви назавжди забудете дорогу до відділу соків і прохолодних напоїв супермаркету, тому що зрозумієте, їхній смак і краса аж ніяк не натуральні. За красивим пакуванням і агресивною рекламою ховається незрозумілого походження рідина з купою барвників, ароматизаторів та консервантів.
Яблучний фреш
Інгредієнти:
- 5 яблук
- 1 лимон
- 2 чайні ложки тертого імбиру
Приготування
Вимиті яблука нарізати часточками, відтиснути з них сік, додати сік лимона і тертий імбир і перемішати.
Кавуново-смородиновий фреш
Інгредієнти:
- 4-5 зубчики кавуна
- 1 склянка чорної смородини
- 1-2 чайні ложки соку лимона
Приготування
Очищений від шкірочки і насіння кавун нарізати шматочками, вичавити сік, додати сік чорної смородини, сік лимона і подавати, прикрасивши гілочкою смородини.
Фреш "Помаранчеве сонце"
Інгредієнти:
- 5 морквин
- 2 грейпфрути
- 20 г імбиру
Приготування
Моркву, грейпфрути та імбир вимити, очистити, віджати з кожного інгредієнта сік і з'єднати.
Фреш "Ранкова свіжість"
Інгредієнти:
- 1 лайм
- 1 лимон
- 1 огірок
- 2 жмені шпинату
- 1 жменя базиліку
- 1 жменя м'яти
- імбир.
Приготування
Вимиті і очищені складники помісити в соковичавлювач і вичавити сік. Ароматизувати цей фреш можна будь-якими прянощами.
Фреш "гарбуз"
Інгредієнти:
- 0,5 кг гарбуза
- мед
Приготування
Гарбуз очистити від шкірки і насіння, нарізати м'якоть шматочками, вичавити сік, додати за смаком мед і перемішати.
Запропоновані варіанти — лише мала дещиця величезного розмаїття фрешів. Втім, ніж втрачати час на зависання в Мережі в пошуках рецептів, краще займіться творчістю і створіть свій авторський рецепт з урахуванням пори року, особливостей вашого організму і ваших смакових уподобань.
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