Пять лучших рецептов фрешей

Фреши – это свежевыжатые овощные, фруктовые и ягодные соки, дарящие нам заряд энергии и добавляющие здоровья. Поверьте, стакан фреша взбодрит вас утром ничуть не хуже чашечки кофе, но он к тому же добавит изрядную дозу витаминов и микроэлементов.

Пить фреши следует сразу после приготовления, пока под воздействием внешних факторов не распались большинство витаминов. В летнюю жару в стакан с фрешем добавляйте лед.

Для приготовления фреша необходимы лишь 3 вещи – соковыжималка, желание и 5 минут свободного времени.

Попробовав хоть однажды фреш, вы навсегда забудете дорогу в отдел соков и прохладительных напитков супермаркета, потому что поймете, их вкус и красота отнюдь не натуральны. За красивой упаковкой и агрессивной рекламой прячется непонятного происхождения жидкость с кучей красителей, ароматизаторов и консервантов.

Яблочный фреш

Ингредиенты:

5 яблок

1 лимон

2 чайные ложки тертого имбиря

Приготовление

Вымытые яблоки нарезать дольками, отжать из них сок, добавить сок лимона и тертый имбирь и перемешать.

Арбузно-смородиновый фреш

Ингредиенты:

4-5 долек арбуза

1 стакан черной смородины

1-2 чайные ложки сока лимона

Приготовление

Очищенный от корок и семечек арбуз нарезать кусочками, выжать сок, добавить сок черной смородины, сок лимона и подавать, украсив веточкой смородины.

Фреш "Оранжевое солнце"

Ингредиенты:

5 морковей

2 грейпфрута

20 г имбиря

Приготовление

Морковь, грейпфруты и имбирь вымыть, очистить, отжать из каждого ингредиента сок и соединить.

Фреш "Утренняя свежесть"

Ингредиенты:

1 лайм

1 лимон

1 огурец

2 горсти шпината

1 горсть базилика

1 горсть мяты

имбирь.

Приготовление

Вымытые и очищенные составляющие помесить в соковыжималку и выжать сок. Ароматизировать этот фреш можно любыми пряностями.

Фреш "Тыковка"

Ингредиенты:

0,5 кг тыквы

мед

Приготовление

Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать мякоть кусочками, выжать сок, добавить по вкусу мед и перемешать.

Предложенные варианты – лишь малая толика огромного разнообразия фрешей. Впрочем, чем терять время на зависание в Сети в поисках рецептов, лучше займитесь творчеством и создайте свой авторский рецепт с учетом времени года, особенностей вашего организма и ваших вкусовых предпочтений.

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