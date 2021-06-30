Пять лучших рецептов фрешей

Фреши – это свежевыжатые овощные, фруктовые и ягодные соки, дарящие нам заряд энергии и добавляющие здоровья. Поверьте, стакан фреша взбодрит вас утром ничуть не хуже чашечки кофе, но он к тому же добавит изрядную дозу витаминов и микроэлементов.
Пить фреши следует сразу после приготовления, пока под воздействием внешних факторов не распались большинство витаминов. В летнюю жару в стакан с фрешем добавляйте лед.
Для приготовления фреша необходимы лишь 3 вещи – соковыжималка, желание и 5 минут свободного времени.
Попробовав хоть однажды фреш, вы навсегда забудете дорогу в отдел соков и прохладительных напитков супермаркета, потому что поймете, их вкус и красота отнюдь не натуральны. За красивой упаковкой и агрессивной рекламой прячется непонятного происхождения жидкость с кучей красителей, ароматизаторов и консервантов.
Яблочный фреш
Ингредиенты:
- 5 яблок
- 1 лимон
- 2 чайные ложки тертого имбиря
Приготовление
Вымытые яблоки нарезать дольками, отжать из них сок, добавить сок лимона и тертый имбирь и перемешать.
Арбузно-смородиновый фреш
Ингредиенты:
- 4-5 долек арбуза
- 1 стакан черной смородины
- 1-2 чайные ложки сока лимона
Приготовление
Очищенный от корок и семечек арбуз нарезать кусочками, выжать сок, добавить сок черной смородины, сок лимона и подавать, украсив веточкой смородины.
Фреш "Оранжевое солнце"
Ингредиенты:
- 5 морковей
- 2 грейпфрута
- 20 г имбиря
Приготовление
Морковь, грейпфруты и имбирь вымыть, очистить, отжать из каждого ингредиента сок и соединить.
Фреш "Утренняя свежесть"
Ингредиенты:
- 1 лайм
- 1 лимон
- 1 огурец
- 2 горсти шпината
- 1 горсть базилика
- 1 горсть мяты
- имбирь.
Приготовление
Вымытые и очищенные составляющие помесить в соковыжималку и выжать сок. Ароматизировать этот фреш можно любыми пряностями.
Фреш "Тыковка"
Ингредиенты:
- 0,5 кг тыквы
- мед
Приготовление
Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать мякоть кусочками, выжать сок, добавить по вкусу мед и перемешать.
Предложенные варианты – лишь малая толика огромного разнообразия фрешей. Впрочем, чем терять время на зависание в Сети в поисках рецептов, лучше займитесь творчеством и создайте свой авторский рецепт с учетом времени года, особенностей вашего организма и ваших вкусовых предпочтений.
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