Модне взуття сезону осінь-зима 2021-2022: топ-5 моделей

Цього сезону в моді взуття, з одного боку яскраве, з іншого — зручне й практичне.
У сезоні осінь-зима 2021 в моді буде дуже різноманітне взуття. Користуватися популярністю будуть дуті чоботи на липучках або шнурівці, туфлі і чоботи яскравих кольорів, іноді двоколірні і зі вставками зі шкіри екзотичних рептилій, гостроносі чоботи і туфлі, білі чоботи, туфлі Мері Джейн і багато іншого. З цього різноманіття ми виділили п'ять найактуальніших моделей.
Взуття на високій масивній платформі
Це можуть бути туфлі, чоботи або ботильйони, чим вища платформа — тим краще, але все ж таки намагайтеся вибрати таку пару, в якій ви зможете ходити і не зламаєте ноги.
Ботильйони на стійкому підборі
Набагато практичніший тренд — мода на зручні ботильйони на невисокому стійкому підборі, найкраще оригінальної форми.
Чоботи і черевики на шнурівці
Тренд родом з 90-х, тоді в моду увійшли високі черевики та чоботи на шнурівці. Якщо збоку у такої пари немає блискавки, але ви все одно зупинили свій вибір на ній і плануєте носити щодня на роботу або навчання, знайте, вставати вранці вам доведеться на п'ять-десять хвилин раніше, діляться досвідом досвідчені модниці.
Челсі на товстій рифленій підошві
Важко придумати практичніший тренд. Зручні в носінні, універсальні, підходять практично під все.
Срібні і золоті чоботи
Дизайнери вирішили додати трохи дискотеки в наші сірі будні. А, ближче до зими, такі чоботи будуть нагадувати вам про Новий рік, що, загалом, теж непогано.
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