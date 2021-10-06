Модне взуття сезону осінь-зима 2021-2022: топ-5 моделей

Цього сезону в моді взуття, з одного боку яскраве, з іншого — зручне й практичне.

У сезоні осінь-зима 2021 в моді буде дуже різноманітне взуття. Користуватися популярністю будуть дуті чоботи на липучках або шнурівці, туфлі і чоботи яскравих кольорів, іноді двоколірні і зі вставками зі шкіри екзотичних рептилій, гостроносі чоботи і туфлі, білі чоботи, туфлі Мері Джейн і багато іншого. З цього різноманіття ми виділили п'ять найактуальніших моделей.

Взуття на високій масивній платформі

Колекція Loewe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Це можуть бути туфлі, чоботи або ботильйони, чим вища платформа — тим краще, але все ж таки намагайтеся вибрати таку пару, в якій ви зможете ходити і не зламаєте ноги.

Ботильйони на стійкому підборі

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Getty Images

Набагато практичніший тренд — мода на зручні ботильйони на невисокому стійкому підборі, найкраще оригінальної форми.

Чоботи і черевики на шнурівці

Колекція D Squared 2 прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Тренд родом з 90-х, тоді в моду увійшли високі черевики та чоботи на шнурівці. Якщо збоку у такої пари немає блискавки, але ви все одно зупинили свій вибір на ній і плануєте носити щодня на роботу або навчання, знайте, вставати вранці вам доведеться на п'ять-десять хвилин раніше, діляться досвідом досвідчені модниці.

Челсі на товстій рифленій підошві

Колекція Sportmax прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Getty Images

Важко придумати практичніший тренд. Зручні в носінні, універсальні, підходять практично під все.

Срібні і золоті чоботи

Колекція Victoria Beckham прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дизайнери вирішили додати трохи дискотеки в наші сірі будні. А, ближче до зими, такі чоботи будуть нагадувати вам про Новий рік, що, загалом, теж непогано.

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