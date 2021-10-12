Горячий шоколад: простой рецепт

Что может быть лучше холодным осенним днем, чем сидеть, завернувшись в уютный плед, в кресле и, поглядывая за окно, не спеша потягивать что-нибудь согревающее?
Как нельзя кстати в такой ситуации окажется горячий шоколад. Готовится он быстро и при этом согревает не только тело, но и душу, располагая к приятным воспоминаниям и мечтам.
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 200 г шоколада
- 20 г крахмала
Приготовление
Крахмал развести в 1 стакане молока.
Оставшееся молоко подогреть, опустить в него поломанный на кусочки шоколад и держать на среднем огне, пока весь шоколад не растопится.
Затем тонкой струйкой при постоянном помешивании влить молоко с крахмалом и нагревать до тех пор, пока масса не начнет густеть.
На заметку
Вкус напитка будет зависеть от того, какой шоколад вы используете – молочный или черный.
Если вы готовите горячий шоколад на основе горького и хотите его слегка подсластить, добавьте немного сахара и регулируйте сладость соответственно своему вкусу.
При желании ароматизируйте горячий шоколад мускатным орехом, корицей или ванилью.
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