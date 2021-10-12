Горячий шоколад: простой рецепт

Что может быть лучше холодным осенним днем, чем сидеть, завернувшись в уютный плед, в кресле и, поглядывая за окно, не спеша потягивать что-нибудь согревающее?

Как нельзя кстати в такой ситуации окажется горячий шоколад. Готовится он быстро и при этом согревает не только тело, но и душу, располагая к приятным воспоминаниям и мечтам.

Ингредиенты:

1 л молока

200 г шоколада

20 г крахмала

Приготовление

Крахмал развести в 1 стакане молока.

Оставшееся молоко подогреть, опустить в него поломанный на кусочки шоколад и держать на среднем огне, пока весь шоколад не растопится.

Затем тонкой струйкой при постоянном помешивании влить молоко с крахмалом и нагревать до тех пор, пока масса не начнет густеть.

На заметку

Вкус напитка будет зависеть от того, какой шоколад вы используете – молочный или черный.

Если вы готовите горячий шоколад на основе горького и хотите его слегка подсластить, добавьте немного сахара и регулируйте сладость соответственно своему вкусу.

При желании ароматизируйте горячий шоколад мускатным орехом, корицей или ванилью.

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