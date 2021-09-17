Три способи захиститися від коронавірусу

Найкращим доступним інструментом для захисту від госпіталізації з коронавірусом штаму Дельта є вакцина проти COVID-19. Тим не менш, останні дослідження показують, що їжа грає важливу роль у тому, наскільки добре у вас вийде протистояти коронавірусу.

Згідно з останніми дослідженнями Центрів з контролю та профілактики захворювань, особи, які не щеплені, в 10 разів частіше потрапляють до лікарні та в 11 разів частіше помирають від хвороби.

Нижче ви дізнаєтесь про три способи вберегтися від COVID-19, а у разі ураження перемогти хворобу якомога швидше.

Ми також ділимося результатами абсолютно нового дослідження, яке вказує на можливу здатність однієї дієти захистити вас від відчуття серйозних симптомів.

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Відмовтеся від фастфуду

Вживання оброблених продуктів може збільшити ризик виникнення основних умов, які роблять вас більш уразливими до COVID-19.

Споживання дієти, повної надмірно оброблених продуктів, потенційно може збільшити ваші шанси на несприятливі ускладнення COVID-19. До того, як були доступні вакцини, багато експертів у галузі охорони здоров'я виявили, що любителі фастфуду частіше відчували серйозні симптоми COVID-19.

Люди, які мають серйозні серцеві захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, та індекс маси тіла (ІМТ) понад 40, належать до категорії тих, хто має більший ризик серйозних захворювань та несприятливих ускладнень, спричинених COVID-19.

"Погані харчові звички та інші фактори способу життя можуть зіграти велику роль у визначенні ризику серцево-судинних захворювань та ІМТ, що, своєю чергою, ставить людей у ​​групу високого ризику важких захворювань, спричинених COVID-19".

Ці ж звички та пов’язані з ними умови можуть поставити когось у підвищений ризик розвитку несприятливих симптомів у разі варіанту Дельта, особливо у тих, хто не щеплений.

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Вживання нездорової їжі може послабити вашу імунну систему.

Рада медичних експертів пояснила, що деякі продукти можуть посилити запалення в організмі. Якщо ви регулярно їсте продукти, що викликають запальну реакцію, це може обернутися хронічним запаленням, яке, як було доведено, відіграє роль у багатьох захворюваннях, включаючи серцево-судинні захворювання та діабет.

Не кажучи вже про те, що запалення послаблює вашу імунну систему, що може зробити вас більш сприйнятливими до хвороб, спричинених інфекційним захворюванням, наприклад, варіантом Дельта, найближчим часом.

З іншого боку, оброблені продукти з їхнім високим рівнем цукру, омега-6 жирними кислотами, надлишком натрію та небажаними добавками можуть розпалити вогонь.

Коли запалення сильне, воно обкладає імунну систему, залишаючи нас більш сприйнятливими до хвороб.

Споживайте вітамін D

Це зробить вас менш сприйнятливими до COVID-19.

Багато рецензованих досліджень показали, що низький рівень вітаміну D у деяких осіб асоціюється з підвищеною сприйнятливістю до важких ускладнень COVID-19. Поки що недостатньо досліджень щодо того, чи це так для варіанту Дельта, але тим часом, може бути гарною ідеєю почати приймати добавки вітаміну D. Однак, обов’язково поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які нові вітаміни.

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Більше рослинної їжі

Вегетаріанська дієта може забезпечити певний захист від коронавірусу штаму Дельта.

Нове дослідження під керівництвом дослідників Гарвардської загальної лікарні Массачусетса (MGH), опублікованого в журналі Gut, показує, що ті, хто споживає переважно рослинну дієту, можуть рідше відчувати важкі симптоми COVID-19.

"Масковий режим та вакцинація - повз конкуренції, але харчування також може зменшити ризик захворювання на COVID-19", - сказав гастроентеролог Ендрю Чан.

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