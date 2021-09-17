Три способа защититься от коронавируса

Лучшим доступным инструментом для защиты от госпитализации и коронавируса штамма Дельта - вакцина против COVID-19. Тем не менее, последние исследования показывают, что питание играет важную роль в том, насколько хорошо у вас получится противостоять коронавирусу.

Согласно последним исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди, не привитые, в 10 раз чаще попадают в больницу и в 11 раз чаще умирают от болезни.

Ниже вы узнаете о трех способах уберечься от COVID-19, а при заражении победить болезнь быстрее и без потерь.

Мы также делимся результатами абсолютно нового исследования, которое указывает, как изменить питание, чтобы защититься от серьезных симптомов коронавируса.

pixabay.com

Откажитесь от фаст-фуда

Потребление обработанных продуктов усугубляет уязвимость к COVID-19.

До того, как были доступны вакцины, многие эксперты в области здравоохранения обнаружили, что любители фаст-фуда чаще испытывали серьезные симптомы COVID-19.

Люди, которые имеют серьезные сердечные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, и индекс массы тела (ИМТ) более 40, относятся к группе риска.

"Плохие пищевые привычки и нездоровый образ жизни приводят к появлению сердечно-сосудистых заболеваний и ИМТ, что, в свою очередь, относит людей в группу высокого риска тяжелых осложнений при COVID-19".

Также читайте Лайфхаки для здорового обеда в фаст-фуде

Употребление нездоровой пищи может ослабить вашу иммунную систему.

Медицинские эксперты пояснили, что некоторые продукты могут усилить воспаление в организме. Если вы регулярно едите продукты, вызывающие воспалительную реакцию, это обернется хроническим воспалением, которое, как было доказано, приводит ко многим заболеваниям, включая сердечно-сосудистые и диабет.

Не говоря уже о том, что воспаление ослабляет иммунную систему, что может сделать вас более восприимчивыми к болезням, вызванным инфекционным заболеванием, например, коронавирусом варианта Дельта.

Потребляйте витамин D

Это сделает вас менее восприимчивыми к COVID-19.

Многие исследования показали, что низкий уровень витамина D у некоторых людей ассоциируется с повышенной восприимчивостью к тяжелым осложнениям COVID-19. Пока недостаточно исследований о том, так ли это для варианта Дельта, но то, что необходимо принимать дополнительно витамин D в сезон пандемии - это точно. Обсудите с врачом прием витаминов индивидуально.

facebook.com/svetlanafus

Больше растительной пищи

Вегетарианская диета может обеспечить определенную защиту от коронавируса штамма Дельта.

Новое исследование под руководством медиков Гарвардской больницы Массачусетса (MGH), опубликованного в журнале Gut, показывает, что те, кто потребляет преимущественно растительную пищу, могут реже испытывать тяжелые симптомы COVID-19.

Также читайте Витамин D: как влияет на здоровье и репродуктивную функцию

"Масочный режим и вакцинация - вне конкуренции, однако люди могут уменьшить риск заболевания COVID-19 и спомощью питания", — сказал гастроэнтеролог Эндрю Чан.

Читайте также: 30 продуктов, не стоит есть после 30 лет

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку