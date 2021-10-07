Гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 октября 2021 рассказывает, что Рыбам надо поработать со страхами, а у Овнов дела улучшатся.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Солнце"
Дела улучшаются. В любви наслаждайтесь счастливыми чувствами. На работе кайфуйте от отдыха.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Сконцентрируйтесь. Нужно меняться в отношениях. На работе ожидайте новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позволяйте себе маленькие слабости. А на работе отдохните.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях стоит работать над будущим вместе. В движении по карьерной лестнице не стоит спешить.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Умеренность"
Ищите золотую середину. Уравновесит чувства и эмоции. На работе не распыляйтесь на все и сразу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Вспомните о старых друзьях. В любви не забывайте о дружбе. На работе поздравьте коллег с праздниками.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка мечей"
Вас могут обидеть. В отношениях спрячьте на немного ваши чувства. На работе могут появиться проблемы, позаботьтесь о тыл.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Обтачивайте ваши эмоции. В отношениях прислушайтесь к мудрым советам. На работе обдумайте ваш дальнейшее развитие.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте с эмоциями. В отношениях вам может помочь какая-то женщина. На работе ищите верных друзей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас может заполонить горечь обиды. В любви чувств остается очень и очень мало. В карьере — не время для новых достижений.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. Отношения складываются наилучшим образом. На работе отдых пойдет вам на пользу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Работайте со своими страхами. В отношениях преодолейте комплексы. На работе запланируйте отдых.
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