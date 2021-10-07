Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов

Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов

Потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз из подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

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