Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов

Потерь среди наших защитников нет.
За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
- В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз из подствольных гранатометов.
- В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.