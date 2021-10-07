Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов

Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов

pressjfo.news

Потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

  • В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз из подствольных гранатометов.
  • В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

ВСУ впервые показали, как используют на Донбассе новейшие антидронные ружья

ВСУ впервые показали, как используют на Донбассе новейшие антидронные ружья
Следующая публикация