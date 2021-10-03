Боевики в Донбассе стреляли из минометов и пулеметов: ранен боец

Боевики в Донбассе стреляли из минометов и пулеметов: ранен боец

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины.

Боевики в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В районе Новозвановки оккупанты совершили прицельный обстрел наших позиций из минометов 120 калибра, артиллерии 122 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

У Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов по позициям наших бойцов.

В районе Светлодарска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево наши бойцы попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также сообщается, что в районе Новоселовки-2, Новотошковское и Новолуганское боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил осколочное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести", — уточнили в штабе.

Ранее стало известно, что миссия ОБСЕ насчитала 209 обстрелов на Донбассе.

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